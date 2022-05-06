Россиянка заколотила дом с тремя голодными детьми и ушла на три дня

В Туле женщина ушла из дома на три дня, заколотив дом с тремя голодными детьми

Жительница Пролетарского района Тулы бросила троих своих детей на три дня и ушла из дома, заколотив дверь. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел еще зимой — в новогодние праздники. Россиянка заперла детей в их комнате на внешнюю щеколду и забила защелку гвоздем так, чтобы дети не смогли выбраться. Еды в комнате не было. Отсутствовать россиянка планировала с 31 декабря по 3 января, но на вторые сутки детям удалось освободиться и попросить помощи у соседки.

Одному из брошенных матерью детей было полтора года, другому — три, третьему — десять лет.

Прокуратура сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Детей передали под временную опеку бабушки, решается вопрос о лишении россиянки родительских прав.

Ранее сообщалось, что жительница города Артем оставила двух маленьких детей одних дома и на два дня ушла в гости к подруге.