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Пушилин пообещал национализировать жертвовавшие деньги нацбатам предприятия

Пушилин заявил о национализации ДНР предприятий Украины, выделявших деньги нацбатам

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украинские предприятия, расположенные на территории ДНР и жертвовавшие деньги нацбатальонам, будут национализированы. Об этом заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

По его словам, донецкие власти намерены решать вопрос о бизнесе, который принадлежал украинским гражданам, в индивидуальном порядке. Аналогичная процедура будет применяться и к компаниям с иностранным участием.

«Но если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан... Судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе», — пообещал Пушилин.

Ранее в офисе президента Украины допустили потерю контроля над городом Лиман в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта откроет Народной милиции ДНР дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.

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Алевтина Запольская
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