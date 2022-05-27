Народная милиция ДНР отбила Новоселовку

Народная милиция ДНР сообщила о взятии Новоселовки

Сводные отряды сил Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отбили у украинской армии поселок Новоселовка, расположенный неподалеку от Горловки. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным военных, сейчас взятый поселок полностью зачищен от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отступая из населенного пункта они обстреляли его из артиллерии и реактивных систем.

«Поселок почти полностью уничтожен, следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме», — говорится в сообщении.

Ранее в офисе президента Украины допустили потерю контроля над городом Лиман в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта откроет российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.