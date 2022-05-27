Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Народная милиция ДНР отбила Новоселовку

Народная милиция ДНР сообщила о взятии Новоселовки

Кадр: Telegram-канал Народной милиции ДНР

Сводные отряды сил Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отбили у украинской армии поселок Новоселовка, расположенный неподалеку от Горловки. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным военных, сейчас взятый поселок полностью зачищен от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отступая из населенного пункта они обстреляли его из артиллерии и реактивных систем.

«Поселок почти полностью уничтожен, следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме», — говорится в сообщении.

Ранее в офисе президента Украины допустили потерю контроля над городом Лиман в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта откроет российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Байдена обвинили в некомпетентных действиях на Украине
Россияне начали экономить на платной медицине
Назван самый выгодный месяц для летнего отпуска в 2022 году
Блогерша показала лицо без макияжа и удивила подписчиков
Исторический отель продали на торгах в Москве
Народная милиция ДНР отбила Новоселовку
Sony прекратит выпуск игр для PlayStation 4
Бывшая няня назвала необычный способ уложить ребенка спать
Россиянка и ее парень-уголовник арестованы за попытку сжечь семью заживо
Врач перечислила признаки наличия передающихся половым путем заболеваний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.