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В США призвали не воспринимать как должное глобальный статус доллара

Зампредседателя ФРС США Брейнард призвала не считать должным глобальный статус доллара

Фото: Pixabay

Власти США не должны воспринимать как должное глобальный статус доллара, мир стремительно движется в сторону все более широкого использования цифровых платежей, призвала заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард. Об этом пишет РИА Новости.

Она также отметила необходимость введения цифрового доллара, который может помочь сохранить его глобальное доминирование в связи с появлением аналогичных цифровых валют в других государствах.

«В мире, где другие крупные государства переходят к выпуску своих собственных цифровых валют, важно подумать о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать иметь такое же доминирование», — считает зампредседателя.

Ранее специалисты издания The Wall Street Journal заявили, что с ноября 2021 года мировой рынок криптовалют сократился более чем на один триллион долларов. Потери рынка усугубляет то, что раньше он принадлежал исключительно частным инвесторам, а теперь там доминируют институциональные, например хедж-фонды.

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Марина Совина
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