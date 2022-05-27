Названы три простых способа справиться со стрессом на ЕГЭ

Психолог Тимофеенко назвала простые дыхательные упражнения для снижения стресса на ЕГЭ

Справиться со стрессом во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускникам помогут зрительные и дыхательные упражнения. Три простых способа снизить нервозность «Ленте.ру» назвала руководитель направления психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко.

В первую очередь она посоветовала так называемое «Дыхание по квадрату». Для выполнения этого упражнения нужно найти взглядом любой предмет с четырьмя углами и чередовать вдох и выдох, переводя взгляд от угла к углу. Психолог советует повторить упражнение три-четыре раза или дышать так в течение нескольких минут.

Также избавиться от стресса помогает переключение внимания на то, что находится вокруг. Например, можно посчитать, сколько в комнате красных предметов или изделий из дерева, а также найти глазами четыре материала с разной фактурой или три источника звука.

Во время стресса или нервозного состояния организм расходует значительно больше сил, чем когда находится в покое. Даже небольшое переключение внимания позволит мозгу отвлечься и «взять передышку», чтобы вернутся к заданиям не на всех скоростях расхода энергии, а в более сосредоточенном и осмысленном состоянии Анна Тимофеенко психолог

Наилучшим способом справиться с приступом сильного волнения или паники является двигательная активность. Так как передвижение по классу во время экзамена ограничено, психолог посоветовала упражнение «Пружинка» — оно направлено на выход напряжения через тело и подходит для ситуаций, когда физическая активность ограничена.

«Нужно положить руки на колени и изо всех сил сжать кулаки, сделав глубокий вдох. Завершая выдох, немного ослабить кулаки. Сделать еще один вдох и в конце выдоха еще немного разжать пальцы, с каждым выдохом ослабляя напряжение все сильнее. Когда кулаки будут уже практически разжаты, с усилием выпрямить пальцы и напрячь их максимально сильно. И после этого полностью расслабить руки», — объяснила специалист.

Ранее стало известно, что в последние годы самым трудным предметом на ЕГЭ для выпускников стала биология. Также школьники испытывали сложности с химией, историей, математикой и физикой.