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Экономика

Названа сумма помощи российской экономике

Силуанов: Россия направила на поддержку экономики восемь триллионов рублей

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Министр финансов Антон Силуанов назвал общую сумму помощи российской экономике с начала введения западных санкций. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, общий размер поддержки национальной экономики за три месяца составил восемь триллионов рублей. При этом он отметил, что проведение спецоперации на Украине требует выделения «огромных финансовых ресурсов».

«Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — восемь триллионов рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — сказал министр.

25 мая Силуанов заявлял, что расходы из бюджета на 10-процентную индексацию социальных выплат в 2022-23 годах составят 1,6 триллиона рублей. 600 миллиардов из них потребуются в текущем году, триллион — в следующем.

Также Силуанов рассказал, что в текущей ситуации, когда в России запрещены поставки многих категорий товаров из западных стран, правительство будет поддерживать экспортеров.

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Платон Щукин
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