Первый в России экопляж открылся в Сочи

В Сочи на пляже Маяк открылся первый в России экопарк — территорию на Приморской набережной полностью реконструировали, демонтировали устаревшие конструкции, провели расчистку и благоустройство. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Пляж «Маяк» оборудован мебелью из переработанного пластика. На территории установили фандомат для сбора пластиковой тары. О возможности сдать ее на переработку гостей пляжа информируют волонтеры движения «Эко-Сочи».

Также на набережной есть удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора. Кроме того, посетители смогут получить бесплатный доступ к WiFi.

Ранее стало известно, что в Сочи модернизируют несколько кортов по улице 60 лет ВЛКСМ — их сделают крытыми, чтобы на них можно было заниматься зимой и в непогоду. В настоящий момент завершен ремонт двух кортов, еще столько же планируется модернизировать в течение года.