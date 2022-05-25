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В Сочи отремонтируют теннисные корты

В Сочи модернизируют несколько теннисных кортов для занятий зимой и в непогоду

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

В Сочи модернизируют несколько кортов по улице 60 лет ВЛКСМ — их сделают крытыми, чтобы на них можно было заниматься зимой и в непогоду. Об этом сообщает «Вести Сочи».

В настоящий момент завершен ремонт двух кортов, еще столько же планируется модернизировать в течение текущего года. На данных площадках проводятся занятия для воспитанников спортивной школы номер девять, а также соревнования разного масштаба: от первенства школы до всероссийских турниров.

«Наши юные спортсмены должны заниматься в комфортных условиях. Поэтому необходимо максимально быстро подготовить проектно-сметную документацию и запускать все последующие процедуры», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он подчеркнул, что все городские спортивные площадки должны обновляться каждые пять лет.

Ранее в мае в Северной Осетии состоялся турнир по национальным видам спорта. Спортсмены попробовали свои силы в открытом чемпионате и первенстве республики по ивазанта (мас-рестлингу), а также в чемпионате республики по чъоппу (лянга). В соревнованиях приняли участие более 150 человек, в том числе жители Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

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Мария Гейн
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