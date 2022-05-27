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Женщина разбогатела на своей 60-килограммовой груди размером 102ZZZ

The Sun: американка Энни Хокинс-Тернер разбогатела благодаря своей 60-килограммовой груди

Кадр: MZ. NORMA STITZ / YouTube

Жительница города Атланта, штат Джорджия, США, Энни Хокинс-Тернер разбогатела и прославилась благодаря своей 60-килограммовой груди. Ее историю публикует The Sun.

По словам американки, более известной под псевдонимом Норма Стиц, ее грудь начала расти, когда ей было пять лет. К девяти годам она достигла размера 36D, а сейчас ее размер — 102ZZZ. Длина бюста при этом составляет около 140 сантиметров. По мнению медиков, Стиц страдает гигантомастией — патологией, при которой рост ткани молочной железы происходит на протяжении всей жизни.

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В 1991 году американка познакомилась со своим будущим мужем, который был на 20 лет старшее нее. Мужчина призвал ее максимально использовать свою огромную грудь и посоветовал отправить несколько фотографий в специализированный журнал. С этого момента карьера Стиц пошла в гору. Она создала сайт, и через несколько месяцев у нее было более миллиона подписчиков. Всего за год женщина заработала 40 тысяч фунтов стерлингов и превратила выдающиеся формы в успешный бизнес.

В 1999 году Стиц попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой в мире натуральной груди и с тех пор удерживает этот титул. Поскольку бюст американки привлекает внимание множества поклонников, ей пришлось нанять телохранителя, с которым она ходит на мероприятия. Он следит за тем, чтобы никто не пытался пощупать выдающиеся формы женщины.

Врачи несколько раз предлагали Стиц уменьшить грудь, но она всегда отказывалась. Она объясняет это тем, что не хочет вмешиваться в то, что создано природой. Она убеждена, что ее тело успело адаптироваться под объемный бюст.

Ранее сообщалось, что в Казани врачи провели школьнице операцию по уменьшению груди на 12 килограммов. В больнице отметили, что пациентки с подобной аномалией в их практике еще не было.

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Рузанна Акмалтдинова
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