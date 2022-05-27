Посол Украины обвинил Шольца в нехватке мужества и лидерства

Посол Украины Мельник обвинил канцлера ФРГ Шольца в отсутствии мужества и лидерства

Канцлер Германии Олаф Шольц так и не предоставил Украине обнадеживающих сигналов о вступлении в Евросоюз, а также не анонсировал новых мер по ее поддержке на фронте. Об этом заявил посол республики в ФРГ Андрей Мельник, пишет газета Bild.

Дипломат обвинил главу государства в нехватке профессиональных качеств, заверив, что ответственность за происходящее лежит в первую очередь на нем. По его словам, Шольц медлит с поставкой Киеву тяжелого вооружения, чем серьезно подводит Киев в военном плане.

«Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заверил Мельник.

Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в намеренном замедлении поставок зенитных комплексов для украинской армии. Доставка 15 обещанных стране установок Gepard может состояться только в конце июля, еще 15 — только в конце августа. Эти сроки посол счел крайне растянутыми.