«Большая семерка» попросила ОПЕК помочь снизить цены на нефть

Страны G7 призвали ОПЕК увеличить добычу нефти из-за скачка цен

Министры энергетики стран «Большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, призвали Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить добычу, чтобы стабилизировать рынок. Просьба связана с резким скачком цен на топливо на фоне энергетического кризиса, пишет газета Financial Times, ссылаясь на официальный документ по итогам встречи группы в Германии.

Государства также призвали международных производителей нефти и газа действовать ответственно и реагировать на изменения на международном рынке. Группа также акцентировала внимание на том, что вопрос снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов является срочным. Смягчить удар от возможных нарушений поставок топлива поможет увеличение объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ), полагают страны.

Беспрецедентный рост цен на нефть, газ и уголь вызвал всплеск инфляции, из-за которого пострадала глобальная промышленность, а также домохозяйства с низким доходом по всему миру.

Цены на нефть в последние месяцы находятся на многолетних максимумах на фоне геополитического кризиса, связанного со специальной военной операцией на Украине, и перспектив отказа Европы от российской нефти. Международное энергетическое агентство (МЭА) призывает увеличить добычу, чтобы снизить стоимость топлива.

Противником такой меры выступает Саудовская Аравия. Государство уверено в отсутствии недостатка сырой нефти, поэтому считает, что нет необходимости увеличивать ее добычу. Министр энергетики страны Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд отметил, что рост цен на нефть обусловлен другими причинами — кризисом индустрии переработки нефти и, в частности, недостатком нефтеперерабатывающих заводов.