Названа причина резкого роста цен на нефть

Саудовская Аравия назвала недостаток НПЗ причиной роста цен на нефть

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд назвал причину резкого роста цен на нефть. По словам нефтяного эксперта, которые приводит Bloomberg, рынок столкнулся с беспрецедентным повышением стоимости топлива из-за кризиса индустрии переработки нефти.

Саудовский принц отметил, что дело не в недостатке сырой нефти, как считает Международное энергетическое агентство (МЭА), призывающее ОПЕК+ наращивать добычу топлива. В настоящее время люди используют лишь продукты переработки сырой нефти, для которой необходимы специальные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Абдул-Азиз уточнил, что многие заводы, особенно в Европе и США, за последние несколько лет перестали работать, а это значит, что в мире заканчиваются энергетические мощности на всех уровнях. Министр предупреждал о проблемах в энергетическом секторе еще в октябре прошлого года.

По мнению МЭА, нехватку мощностей для переработки нефти усугубило нарушение поставок на фоне спецоперации на Украине, поскольку раньше Россия отправляла значительные объемы дизельного топлива в Европу. Согласно данным британской аналитической компании Vortexa, в апреле отгрузки топлива из российских портов были на 14 процентов ниже, чем в феврале, до начала операции.

В апреле 2022 года добыча нефти снизилась на 900 тысяч баррелей из-за замедления экспорта нефтепродуктов и снижения внутреннего спроса из-за западных санкций. А уже в мае спад нефтедобычи в России может достичь 1,5 миллиона баррелей.

13 мая МЭА в опубликованном отчете заявило о риске снижения добычи нефти в России до минимума за 18 лет в случае эмбарго. После начала спецоперации на Украине европейские страны задумались о введении запрета на импорт нефти из России. После многочисленных дискуссий Евросоюз объявил об эмбарго по истечении девяти месяцев.