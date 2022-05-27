Букеровскую премию впервые выиграл написанный на хинди роман

Писательница Гитанджали Шри из Индии стала лауреатом Международной Букеровской премии

Индийская писательница Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение «Могила с песком». Об этом сообщает ТАСС.

Главная героиня книги — 80-летняя женщина, страдающая от депрессии из-за смерти мужа. Столкнувшись с непониманием собственной дочери, она отправляется в Пакистан в поисках новых источников радости.

«Могила с песком» — первая книга, переведенная с хинди, которой удалось получить престижную премию. Переводчиком выступила художник и писатель из США Дейзи Роквелл.

«Нас захватила мощь, трогательность и игривость "Могилы с песком", многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — прокомментировал победу писательницы председатель жюри ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

«Это блестящий роман об Индии и ее разделе, в котором юность и возраст, мужчины и женщины, семья и нация тесно переплетаются с завораживающей живостью и неистовым состраданием в калейдоскопичное целое», — резюмировал он.