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Букеровскую премию впервые выиграл написанный на хинди роман

Писательница Гитанджали Шри из Индии стала лауреатом Международной Букеровской премии

Фото: Shane Anthony Sinclair / Getty

Индийская писательница Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение «Могила с песком». Об этом сообщает ТАСС.

Главная героиня книги — 80-летняя женщина, страдающая от депрессии из-за смерти мужа. Столкнувшись с непониманием собственной дочери, она отправляется в Пакистан в поисках новых источников радости.

«Могила с песком» — первая книга, переведенная с хинди, которой удалось получить престижную премию. Переводчиком выступила художник и писатель из США Дейзи Роквелл.

«Нас захватила мощь, трогательность и игривость "Могилы с песком", многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — прокомментировал победу писательницы председатель жюри ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

«Это блестящий роман об Индии и ее разделе, в котором юность и возраст, мужчины и женщины, семья и нация тесно переплетаются с завораживающей живостью и неистовым состраданием в калейдоскопичное целое», — резюмировал он.

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Дениза Мацаева
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