«Ъ» сообщил о снижении оптовых цен на гречку в России из-за низкого спроса

В России подешевела гречка, оптовые цены на крупу начали снижаться из-за низкого спроса после достижения максимумов в конце марта и ажиотажных закупок. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

На 20 мая стоимость гречки сократилась на 13 процентов, до 81,32 тысячи рублей за тонну против 93,25 тысячи рублей в конце марта. Экспорт этой продукции также упал на фоне того, что внутренние цены остаются привлекательнее внешних, кроме того, наблюдаются сложности с логистикой.

Ритейлеры отмечают снижение спроса, в «Ленте» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») наблюдают сокращение на треть по сравнению с мартовским уровнем, в «Магните» — на 10 процентов в натуральном выражении.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заявил, что запасов сырья у производителей должно хватить до нового урожая, в прошлом году на Алтае сбор гречихи завершился в октябре. Он указал, что избытка продукта на рынке нет, поэтому дальнейшее снижение цен маловероятно.

В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что запасов сахара в стране хватит до следующего урожая, и добавила, что запасов гречки тоже достаточно.

