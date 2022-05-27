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Цыганка показала платье с 50 тысячами кристаллов Swarovski и обрела славу в сети

16-летняя цыганка Саванна Париж показала платье с 50 тысячами кристаллов Swarovski

Кадр: TLC

Цыганка Саванна Париж показала платье с десятками тысяч кристаллов Swarovski, сшитое на ее 16-летие, и обрела славу в сети. Материал публикует The Sun.

Девушка рассказала, что хотела выглядеть эффектно в свой день рождения, поэтому решила обратиться к швее Сондре для создания наряда на заказ. «Сделай так, чтобы я выглядела действительно ярко. Пусть такой наряд будет только у меня», — говорила она специалистке.

В результате Париж получила готовое черно-розовое платье с аппликацией в виде Эйфелевой башни, которая была украшена 50 тысячами кристаллов Swarovski. Кроме того, подол вещи состоял из 20 слоев и трех метров ткани, отмечает издание. «Это платье олицетворяет собой Париж. Она пройдется по Елисейским полям в самом роскошном наряде, который этот город когда-либо видел. Она будет выглядеть так, будто вышла из Фоли-Бержер или Мулен Руж», — рассуждала швея.

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Необычным нарядом девушки заинтересовался телеканал TLC, который пригласил ее принять участие в шоу My Big Fat American Gypsy Wedding. После выхода выпуска в эфир пользователи сети разделились во мнениях по поводу платья. «Боже мой, я чертовски люблю это платье», «Выглядит дешево, но стоит так дорого», — высказывались они.

Некоторые юзеры обратили внимание на мастерство швеи. «Сондра на самом деле потрясающая. Да, платье безвкусное, но она заработала целое состояние. Цыганам нужны огромные, блестящие и дорогие платья», — заявил один из них.

В октябре 2021 года американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс, которая стала мемом в соцсетях из-за необычного наряда, дала отпор ругающим ее фанатам. Речь идет о бордовом платье Julian Mendez Couture с короткой спереди и длинной сзади юбкой. Дизайнерский наряд оформлен декольте и крупными симметричными деталями в форме крыльев, в которых проделаны отверстия для рук. В нем Бэнкс появилась на шоу Dancing With the Stars («Танцы со звездами»).

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Дарья Шляпужникова
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