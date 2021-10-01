Ставшая мемом из-за необычного платья супермодель дала отпор ругающим ее фанатам

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс, которая стала мемом в соцсетях из-за необычного наряда, дала отпор ругающим ее фанатам. Соответствующее заявление она сделала в эфире YouTube-шоу The Late Late Show.

Речь идет о бордовом платье Julian Mendez Couture с короткой спереди и длинной сзади юбкой. Дизайнерский наряд оформлен декольте и крупными симметричными деталями в форме крыльев, в которых проделаны отверстия для рук. В нем Бэнкс появилась на шоу Dancing With the Stars («Танцы со звездами»).

Во время интервью с ведущим Джеймсом Корденом 47-летняя знаменитость рассказала, что ее стилисты намеренно выбрали для нее нестандартный наряд. «Отличаться от других — здорово. У меня нет времени, чтобы выглядеть симпатично и обычно, потому что никто никогда ничего не скажет про очаровательное платье. Надо дерзать!» — подчеркнула она.

В сентябре сообщалось, что пользователи соцсетей принялись шутить над внешним видом Тайры Бэнкс из-за упомянутого платья. Одни сравнили супермодель с динозавром из фильма «Парк юрского периода», а другие сочли, что ее стилиста следует уволить.