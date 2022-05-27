Японию предупредили об опасности признания южных Курил оккупированными

Diplomat: Токио лишится шанса на мирный договор с РФ из-за признания Курил оккупированными

Признание южных Курил «оккупированными» лишит Японию шансов на заключение мирного договора с РФ и дальнейшее обсуждение территориального вопроса. О такой опасности предупредил политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг в беседе с изданием Diplomat.

«Это, наряду с отказом России от мирных переговоров с Японией в силу недружественной позиции страны, лишает ее шансов на заключение договора или решение территориального вопроса», — отметил он, пояснив, что на ситуацию негативно повлияло решение Токио о введении санкций против российских банков, организаций и политических деятелей, а также оказание военной помощи Украине.

«Япония потеряла все рычаги воздействия на Россию, которые у нее могли быть», — отметил политолог. Он также выразил опасения, что последствиями попыток изолировать Москву может стать ее сближение с Пекином, что создаст «серьезную стратегическую головную боль» для Японии.

Ранее стало известно, что Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.