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Дженнифер Энистон обращалась к психотерапевту после развода с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон призналась, что ходила к психотерапевту после развода с Брэдом Питтом

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей пришлось обратиться к психотерапевту после развода с артистом Брэдом Питтом. Об этом она рассказала на американском шоу The Ellen Show. Расставание с супругом совпало с окончанием съемок сериала «Друзья».

«Я развелась и отправилась на терапию. Потом я снялась в фильме "Развод по-американски". Было ощущение, что я иду ко дну. А потом я решила, что пора открывать новую главу. И я начала все заново. Это сработало», — вспомнила актриса.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты пять лет. В 2005 году они развелись.

Ранее Энистон призналась, что десятилетиями страдала от бессонницы, лунатизма, а также испытывала чувство тревожности и беспокойства.

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Дениза Мацаева
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