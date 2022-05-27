КамАЗ снес пешеходный мост на российской трассе

На трассе Пермь — Екатеринбург КамАЗ обрушил пешеходный мост, пострадал один человек

На 55-м километре трассы Пермь — Екатеринбург грузовой автомобиль КамАЗ снес пешеходный мост. Видео с последствиями инцидента опубликовано в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что мост полностью обрушился. Портал 59.ru уточняет, что инцидент произошел из-за того, что грузовик двигался с поднятым кузовом и задел им конструкцию моста.

В результате ДТП пострадал один человек — водитель КамАЗа. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Спасске-Дальнем Приморского края частично обрушился автомобильный мост.