Лидер «Несчастного случая» высказался о штрафах за мат для уличных музыкантов

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев поддержал штрафы за мат для уличных музыкантов

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев высказался о разработанном правительством Санкт-Петербурга законопроекте, который подразумевает штрафы за мат для уличных музыкантов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Исполнитель поддержал эту инициативу, хотя признался, что она вызывает в нем смешанные чувства. Он заявил, что не одобряет различные запреты и жесткие нормы, когда речь заходит об искусстве, однако в случае с уличными музыкантами это искусство может быть «спонтанно навязываемым», пояснил Кортнев.

«Услышать это пение люди могут совершенно случайно. Таким образом, совершенно случайно дети могут наслушаться совершенно скабрезных и противных вещей», — считает он.

Музыкант добавил, что мат звучит в концертных залах и на стадионах, но на такие мероприятия люди идут по собственному желанию. Кортнев также предположил, что противники законопроекта будут приводить в пример шоу группы «Ленинград», однако их запрещать не планируют.