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ФСБ пресекла канал поставки оружия и боеприпасов из Украины

В Крыму ФСБ задержала пятерых человек по делу о поставке оружия и боеприпасов с Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Крыму сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, при сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов были задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории.

В отношении них возбудили дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Фигурантам грозит до 12 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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