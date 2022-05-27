Лавров заявил об объявлении Западом тотальной войны всему русскому миру

Глава МИД Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну

Западные страны объявили тотальную войну всему русскому миру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает. Доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», — сказал дипломат.

По мнению Лаврова, России следует быть готовой, что эта ситуация продлится долго.« Мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», — заключил он.

Ранее глава МИД РФ заявил, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он.

По мнению Лаврова, Россия делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен». Также он удивился «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску».