Глава МИД Лавров заявил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутят все

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. Об этом он рассказал в ходе выступления на ХХХ Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), трансляцию которой опубликовало ведомство.

Как утверждает Лавров, коллективный Запад объявил России «тотальную войну». «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он.

По мнению главы МИД, Россия делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен». Также он удивился «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску».

Ранее 14 мая Лавров заявил о готовности Запада противодействовать России до «последнего украинца». По словам министра, такая позиция очень выгодна для США, которые «дирижируют процессам из-за океана».