Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против России
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. Об этом он рассказал в ходе выступления на ХХХ Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), трансляцию которой опубликовало ведомство.
Как утверждает Лавров, коллективный Запад объявил России «тотальную войну». «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он.
По мнению главы МИД, Россия делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен». Также он удивился «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску».
Ранее 14 мая Лавров заявил о готовности Запада противодействовать России до «последнего украинца». По словам министра, такая позиция очень выгодна для США, которые «дирижируют процессам из-за океана».