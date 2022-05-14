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Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против России

Глава МИД Лавров заявил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутят все

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России. Об этом он рассказал в ходе выступления на ХХХ Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), трансляцию которой опубликовало ведомство.

Как утверждает Лавров, коллективный Запад объявил России «тотальную войну». «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он.

По мнению главы МИД, Россия делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен». Также он удивился «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску».

Ранее 14 мая Лавров заявил о готовности Запада противодействовать России до «последнего украинца». По словам министра, такая позиция очень выгодна для США, которые «дирижируют процессам из-за океана».

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Мария Гейн
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