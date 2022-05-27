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Россияне устремились весной в три зарубежных города

OneTwoTrip: россияне весной чаще всего приезжали в Стамбул, Минск и Ереван

Фото: Manfred Mally / Globallookpress.com

Российские туристы весной чаще всего бронировали отели в Стамбуле, Минске и Ереване. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.

Так, список самых популярных зарубежных городов среди россиян возглавил Стамбул, тем не менее спрос на бронирование остался на уровне прошлого года. На втором месте Минск — в столицу Белоруссии стали приезжать в 4,5 раза чаще. Замыкает тройку лидеров Ереван — востребованность направления выросла в три раза.

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Также туристы устремились в Дубай и Рим — отмечается, что итальянская столица показала самый заметный рост доли бронирований отелей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась в 5,6 раза.

Среди российских городов путешественники чаще всего останавливались в отелях Москвы и Санкт-Петербурга — 19,5 и 14,5 процента от общего числа бронирований за весенний период. При этом за год популярность города на Неве выросла на 28 процентов, в то время как интерес к столице снизился на шесть процентов. Кроме того, востребованы этой весной были отели в Адлере, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Владивостоке.

Ранее в мае аналитики онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales назвали самые востребованные у россиян зарубежные авианаправления в июне. Лидером стала Турция, за ней идет Грузия и Израиль. Также туристы интересуются поездками в Италию, Таиланд, Сербию и ОАЭ.

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Дарья Рыбак
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