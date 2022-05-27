Мужчина вернул в библиотеку взятую 40 лет назад книгу

UPI: житель Мичигана вернул в библиотеку книгу, взятую 40 лет назад

Житель Мичигана, США, вернул в библиотеку начальной школы книгу, которую взял 40 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Пиер Фаззалари рассказал, что взял книгу, когда учился во втором классе, а потом благополучно о ней забыл. Спустя много лет он обнаружил ее в одной из коробок в подвале родительского дома и решил почитать своим дочерям, которые учатся в той же самой школе.

Открыв книгу, мужчина увидел штамп библиотеки. Тогда он вспомнил, что когда-то взял ее почитать и не вернул в срок. Посчитав, что лучше поздно, чем никогда, американец решил сдать книгу.

Фаззалари сообщил директору Бредли Саггсу о своей находке. Тот ответил, что восхищен тем, что отец двоих детей находит время на чтение книг своим детям.

«Я сказал, что не знаю, какой будет штраф за просрочку в 40 лет, и пошутил, что нужно будет посчитать. Затем мы решили, что такой штраф возможно возместить только покупкой печенья для сотрудников библиотеки, и направили ему квитанцию с таким требованием», — сказал Саггс.

Ранее сообщалось, что в Великобритании анонимный читатель вернул в библиотеку Университетского колледжа Лондона книгу на латинском языке спустя 48 лет. Речь идет об издании пьесы Querolus («Угрюмец» в переводе с латинского), написанной анонимным автором на рубеже IV и V веков.