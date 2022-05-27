Стилистка раскрыла причину выбора влюбленными одного стиля одежды

Стилист Харман: влюбленные копируют стиль одежды друг друга, чтобы укрепить чувства

Персональный стилист и модный эксперт Саманта Харман раскрыла причину выбора влюбленными одного стиля одежды. Комментарий эксперта приводит Daily Mail.

По словам Харман, только семь процентов взаимодействия между людьми приходится на вербальное общение. При этом остальную информацию они могут донести через мимику, жесты, позы, а также внешний вид. Специалистка отметила, что симпатизирующие друг другу мужчина и женщина начинают одеваться похоже, сами того не замечая, чтобы укрепить чувства.

«Вы можете подсознательно копировать стиль вашего партнера, чтобы показать, что вы заодно и подходите друг другу», — объяснила она.

Подобное поведение в паре эксперт назвала признаком здоровых отношений, в которых партнеры помогают друг другу меняться в лучшую сторону. В качестве примера в данном случае могут выступать такие звездные пары, как американская бизнесвумен Кортни Кардашьян и ее избранник, барабанщик панк-рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер, а также актриса Меган Фокс и американский рэпер Machine Gun Kelly, говорится в материале.

Ранее в мае психолог Наталья Наумова объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным. По словам собеседницы издания, певец преподносит своим избранницам одни и те же презенты, исходя из стереотипности мышления. Музыкант считает, что данные подарки самые лучшие, и не может придумать ничего нового, отметила Наумова.