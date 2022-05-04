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Психолог объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным

Психолог Наумова объяснила одинаковые подарки Тимати девушкам стереотипностью мышления

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Психолог Наталья Наумова объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным. Комментарий эксперта приводит News.ru.

По словам собеседницы издания, певец преподносит своим избранницам одни и те же презенты, исходя из стереотипности мышления. Музыкант считает, что данные подарки самые лучшие, и не может придумать ничего нового, отметила Наумова.

Кроме того, специалистка заявила, что рэпер придерживается определенных правил и при выборе партнерши. По мнению эксперта, все девушки, с которыми он состоял в отношениях, имеют похожий типаж.

«Мы видим, что Тимати и женщин выбирает одного и того же типажа. У него есть представление, что таким женщинам нравятся именно такие вещи. Это проверено, работает, поэтому ничего нового он изобретать не хочет», — заключила эксперт.

Ранее в мае телеведущая Ксения Собчак подняла на смех новую возлюбленную рэпера Тимати Валентину Иванову. Знаменитость опубликовала фотографию музыканта с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца: манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой, — заявив, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.

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Алина Гостева
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