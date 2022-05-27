Экс-директора Лувра обвинили в незаконной торговле предметами античности

Экс-директора Лувра Жана-Люка Мартинеса обвинили в незаконной торговле артефактами

Экс-директора парижского музея Лувр Жана-Люка Мартинеса обвинили в незаконной торговле артефактами. Об этом сообщает Le Figaro.

Предполагается, что бывший глава учреждения участвовал в торговле предметами античности и занимался отмыванием денег в составе организованной группировки. Полиция заключила его под стражу вместе с двумя египтологами, которые тоже могут быть замешаны в деле.

Следователям предстоит разобраться, закрывал ли Мартинес глаза на фальшивые сертификаты происхождения пяти предметов древности, включая стелу Тутанхамона из розового гранита, привезенную из Абу-Даби.

Жан-Люк Мартинес возглавлял Лувр с 2013 по 2021 годы. Расследование по делу о торговле предметами старины из стран Ближнего и Среднего Востока было начато в июле 2018 года. Ожидается, что оно затронет более сотни артефактов на сумму свыше нескольких десятков миллионов евро.