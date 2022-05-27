Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Экс-директора Лувра обвинили в незаконной торговле предметами античности

Экс-директора Лувра Жана-Люка Мартинеса обвинили в незаконной торговле артефактами

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Экс-директора парижского музея Лувр Жана-Люка Мартинеса обвинили в незаконной торговле артефактами. Об этом сообщает Le Figaro.

Предполагается, что бывший глава учреждения участвовал в торговле предметами античности и занимался отмыванием денег в составе организованной группировки. Полиция заключила его под стражу вместе с двумя египтологами, которые тоже могут быть замешаны в деле.

Следователям предстоит разобраться, закрывал ли Мартинес глаза на фальшивые сертификаты происхождения пяти предметов древности, включая стелу Тутанхамона из розового гранита, привезенную из Абу-Даби.

Жан-Люк Мартинес возглавлял Лувр с 2013 по 2021 годы. Расследование по делу о торговле предметами старины из стран Ближнего и Среднего Востока было начато в июле 2018 года. Ожидается, что оно затронет более сотни артефактов на сумму свыше нескольких десятков миллионов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
В США изучат возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве
Назван самый важный критерий хорошего резюме
Производитель косметики Wella ушел из России
Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation
Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области
У жены Геннадия Хазанова нашли квартиры в Европе
Китайский автомобиль Great Wall с режимом менструации обругали в сети
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Иран задержал два греческих танкера в ответ на задержание российских кораблей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.