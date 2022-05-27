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При пожаре в Москве из-за сломанного обогревателя погибли два человека

Два человека погибли в Москве при пожаре в жилом доме из-за сломанного обогревателя

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

На западе Москвы, на Нежинской улице, при пожаре погибли два человека. Об этом сообщают «Известия».

Причиной возгорания в жилом доме стал сломанный обогреватель. Сначала огонь охватил квартиру, потом перекинулся на балкон. Погибшими оказались супруги — уроженец Молдавии и женщина, родившаяся на Украине.

При этом, по официальным данным МЧС, погибшим числится один человек. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после пожара.

Ранее в квартире на юге Москвы взорвался электросамокат. У самоката взорвался аккумулятор, что и привело к возгоранию. В результате госпитализировали 31-летнего хозяина квартиры.

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Анастасия Шейкина
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