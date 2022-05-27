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Россиянина осудят за убийство сестры во время ссоры из-за раздела жилплощади

В Москве 52-летнего мужчину осудят за убийство сестры, решившей разделить жилплощадь

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве 52-летнего мужчину осудят за убийство сестры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 15 ноября в квартире жилого дома на Голубинской улице обвиняемый поссорился с 50-летней сестрой из-за того, что она предложила ему разделить жилплощадь. Затем мужчина взял на кухне топор и несколько раз ударил им родственницу по голове. Чтобы спастись, потерпевшая вылила на брата чайник с кипящей водой, однако злоумышленника это не остановило.

Он схватил женщину за шею и насильно потащил ее в комнату, ударяя по пути о стены, а затем бросил ее на кровать и стал душить. Когда сестра потеряла сознание, фигурант ударил ее ножом в грудь и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемый был задержан в короткие сроки, во время допроса он полностью признал вину и показал следователям, как совершал убийство. Также был установлен свидетель, который в момент трагедии разговаривал с погибшей по телефону и слышал звуки борьбы и крики.

Ранее сообщалось, что в Сибири россиянин признался в убийстве сестры за отказ участвовать в шествии «Бессмертный полк».

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Елизавета Новикова
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