Глава СК Белоруссии рассказал о массовой конфискации криптовалюты

Председатель СК Белоруссии Гора рассказал о массовой конфискации криптовалюты в стране

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора рассказал местному телеканалу ОНТ, что в стране проводится массовая конфискация криптовалюты, задействованной в преступных операциях. После изъятия токены «в виде нормальных денег» направляют государству, чтобы возместить причиненный ему ущерб.

Гора сообщил, что о необходимости конфискации цифровых денег в СК задумались, когда пользователи интернета стали платить ими за наркотики. Позже правоохранительными органами был зафиксирован ряд экономических преступлений с использованием криптовалюты.

«Что такое криптовалюта? Как говорят мои продвинутые подчиненные — цифровой мусор. Исходя из этого, я поставил задачу: нашему государству нужны деньги для возмещения причиненного ущерба, давайте думать, как из мусора сделать деньги. Не буду вникать в подробности, но мы научились это делать», — рассказал глава СК.

К процессу изъятия привлекаются как государственные органы, так и коммерческие организации. По его словам, кампания идет «довольно успешно» — на счетах СК уже накопились сотни миллионов белорусских рублей конфискованной криптовалюты.

Ранее о рисках использования криптовалюты предупредили в российском ЦБ. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что у граждан есть право «поиграться» с криптовалютой «на свой страх и риск», но серьезно в нее инвестировать не стоит. Пользователи должны понимать, что они могут «в одну ночь оказаться в нуле», подчеркнула она. Скоробогатова также заявила, что количество мошеннических схем с цифровыми валютами растет.