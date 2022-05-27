В Южной Корее запретили выезд за границу вернувшемуся с Украины наемнику

Рёнхап: полиция Южной Кореи запретила выезд за границу наемнику, вернувшемуся с Украины
Ли Гын

Ли Гын. Фото: Yonhap/ Reuters

Полиция Южной Кореи запретила выезд за границу наемнику, вернувшемуся с Украины. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Бывший боец спецназа, который в настоящее время ведет свой блог, Ли Гын, вернулся на родину после участия в боевых действиях в пятницу, 27 мая.

В отношении наемника планируется полноценное расследование правоохранительных органов, его подозревают в нарушении закона о паспортах. Он пообещал сотрудничать со следствием и понести наказание.

Ли Гын отправился на Украину в начале марта, проигнорировав запрет властей Южной Кореи на посещение этого государства. Ему грозит штраф в размере 8 150 долларов или тюремное заключение на срок до года.

Кроме того, как преступление может быть квалифицировано участие корейца в качестве наемника в боевых действиях за границей. Сам блогер заявил, что вернулся на родину для проведения операций на коленях после разрыва крестообразных связок, он получил ранение и был госпитализирован.

11 февраля власти Южной Кореи запретили своим гражданам поездки на Украину из-за роста напряженности на границе с Россией. В корейском МИД также призвали сограждан, находящихся на украинской территории, немедленно уехать на родину или в другие безопасные страны и пересмотреть свои планы на будущие поездки.

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Марина Совина
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