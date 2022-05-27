Путин вернул госнаграду репрессированному бывшему ректору Бауманки

Президент России Путин восстановил в правах на орден инженера Адольфа Цибарта

Президент России Владимир Путин подписал указ о восстановлении в правах на государственную награду СССР советского инженера, бывшего ректора МВТУ имени Баумана Адольфа Цибарта. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информаци.

В нем говорится, что в 1941 году Цибарт был лишен ордена Трудового Красного Знамени указом президиума Верховного совета Союза Советских Социалистических Республик.

Адольф Цибарт был советским государственным и хозяйственным деятелем. В 1933 году его наградили вышеуказанным орденом за большие трудовые заслуги перед советским государством и обществом. В декабре 1937-го его репрессировали, а в 1938 году осудили по контрреволюционной статье и приговорили к пяти годам исправительно-трудового лагеря. Цибарт умер в 1946 году. В 1957-ом был реабилитирован.