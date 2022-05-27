Желание жителей Финляндии вступить в НАТО назвали фейком

URA.RU: политолог Бекман заявил, что жители Финляндии не поддерживают вступление в НАТО

Политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман назвал фейком желание жителей Финляндии вступить в НАТО. Он подчеркнул в беседе с URA.RU, что население не поддерживает подобное решение, а результаты опросов на эту тему являются подделкой.

Эксперт отметил, что политики заявляли об изменении ситуации с безопасностью в Европе, говорили с одной стороны о непредсказуемости России, а с другой — об отсутствии угрозы от нее, то есть противоречили сами себе.

По словам политолога, правительство настаивало на срочном вступлении в НАТО, якобы исходя из желания народа, однако граждан ни о чем не спросили.

«А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк», — подчеркнул Бекман.

Он добавил, что опросы проводят структуры, связанные с Североатлантическим альянсом. Эксперт не исключил, что население вообще не спрашивают, а просто придумывают цифры, которые затем публикуют в прессе.

Ранее в мае представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По мнению политолога, международного эксперта, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, страны получат членство уже до конца этого года.

