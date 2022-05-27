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В России заметили всплеск спроса на недвижимость

Риелтор Бендриков заявил о всплеске спроса на рынке недвижимости после понижения ставки ЦБ

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

После снижения ключевой ставки Центральным Банком России до 11 процентов на рынке недвижимости моментально произошел всплеск спроса. После длительного простоя появились потенциальные покупатели не только с живыми деньгами, но и с ипотекой, рассказал «Ленте.ру» риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых, сообщается на сайте регулятора. Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая. Следствием этого стало восстановление спроса на вторичную недвижимость после практически нулевых показателей.

Восстановление

«Крупные банки понизили ставку на ипотеку по вторичному рынку сразу же, — сказал Бендриков. — У меня и у других риелторов сразу же пошел вал звонков по объявлениям от покупателей. Причем не с живыми деньгами, а с ипотекой. Ипотечные менеджеры тоже рассказывают, что даже у тех, у кого ипотека была одобрена под 16 процентов, будут пересмотры ставок при непосредственном выходе на сделку».

Мы, наконец, вернулись к тем ставкам, которые были до 24 февраля

Олег Бендриков риелтор

Ответ рынка на понижение ключевой ставки, по словам риелтора, оказался моментальным: никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация и большинство покупателей хочет как можно скорее выйти на сделку.

«Я разговаривал с ипотечными менеджерами и многие говорят о том, что есть информация о понижении ставки ЦБ до 9 процентов в июне. А это значит, что мы вернемся к 10 процентам и на ипотеку, что является совершенно нормальной рыночной ситуацией. Вторичка оживет, поскольку до вчерашнего дня число сделок снизилось практически на 100 процентов. Заявок было очень мало, редкое исключение составляли те, кто оказался в какой-то безвыходной ситуации или те, кому требуются минимальные суммы», — объяснил риелтор.

Динамика спроса

Бендриков заметил, что сложно говорить о том, в сторону какой недвижимости двинется спрос после восстановления рынка. С одной стороны, ставки на вторичку становятся все более адекватными, с другой — продолжают развиваться программы льготной ипотеки на первичку.

При ставке в 9 процентов, думаю, одинаково высоким будет спрос и на первичку, и на вторичку. Первичку, например, покупают из-за хороших льготных программ. Единственное — застройщики перестали сдавать квартиры с ремонтом и мебелью из-за проблем с логистикой

Олег Бендриковриелтор

Многие опасаются, что те же проблемы с логистикой приведут и к затягиванию строек, но, по словам Бендрикова, по крайней мере в Москве такой проблемы не ожидается.

«В регионах все очень зависит от застройщика, но информации о том, чтобы где-то шла сильная заморозка, нет. В Москве, к тому же, у многих есть свои заводы по производству тех же панелей, так что достраиваются и точечные, и массовые проекты. Но, в любом случае, прогнозировать что-то в текущей ситуации, когда обозримое будущее — это, максимум, один месяц, сложно», — заметил Бендриков.

Цены на пике

Риелтор добавил, что, несмотря на инфляцию внутри страны, на недвижимость рост цен не распространится, потому что в противном случае рынок снова остановится.

Сейчас мы постепенно возвращаемся к ситуации, которая была с конца пандемии. Цены и так на пике, если их вдруг начнут повышать, мы просто снова придем к тому, что сделок не будет

Олег Бендриковриелтор

«Покупательская способность не выросла, особенно с учетом того, что многие мировые компании останавливают производство в России и люди остаются без работы. Банки, кстати, вообще начали намного жестче рассматривать заемщиков после пандемии, особенно тех, кто работает в рискованных группах, таких как туризм, ресторанный бизнес. Теперь эти группы расширились», — добавил риелтор.

В конце февраля на фоне первых антироссийских санкций и резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20 процентов годовых. В дальнейшем ЦБ понижал ее до 17 и до 14 процентов.

Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 10 июня.

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Наталия Белова
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