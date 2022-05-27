В России заметили всплеск спроса на недвижимость

Риелтор Бендриков заявил о всплеске спроса на рынке недвижимости после понижения ставки ЦБ

После снижения ключевой ставки Центральным Банком России до 11 процентов на рынке недвижимости моментально произошел всплеск спроса. После длительного простоя появились потенциальные покупатели не только с живыми деньгами, но и с ипотекой, рассказал «Ленте.ру» риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых, сообщается на сайте регулятора. Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая. Следствием этого стало восстановление спроса на вторичную недвижимость после практически нулевых показателей.

Восстановление

«Крупные банки понизили ставку на ипотеку по вторичному рынку сразу же, — сказал Бендриков. — У меня и у других риелторов сразу же пошел вал звонков по объявлениям от покупателей. Причем не с живыми деньгами, а с ипотекой. Ипотечные менеджеры тоже рассказывают, что даже у тех, у кого ипотека была одобрена под 16 процентов, будут пересмотры ставок при непосредственном выходе на сделку».

Мы, наконец, вернулись к тем ставкам, которые были до 24 февраля Олег Бендриков риелтор

Ответ рынка на понижение ключевой ставки, по словам риелтора, оказался моментальным: никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация и большинство покупателей хочет как можно скорее выйти на сделку.

«Я разговаривал с ипотечными менеджерами и многие говорят о том, что есть информация о понижении ставки ЦБ до 9 процентов в июне. А это значит, что мы вернемся к 10 процентам и на ипотеку, что является совершенно нормальной рыночной ситуацией. Вторичка оживет, поскольку до вчерашнего дня число сделок снизилось практически на 100 процентов. Заявок было очень мало, редкое исключение составляли те, кто оказался в какой-то безвыходной ситуации или те, кому требуются минимальные суммы», — объяснил риелтор.

Динамика спроса

Бендриков заметил, что сложно говорить о том, в сторону какой недвижимости двинется спрос после восстановления рынка. С одной стороны, ставки на вторичку становятся все более адекватными, с другой — продолжают развиваться программы льготной ипотеки на первичку.

При ставке в 9 процентов, думаю, одинаково высоким будет спрос и на первичку, и на вторичку. Первичку, например, покупают из-за хороших льготных программ. Единственное — застройщики перестали сдавать квартиры с ремонтом и мебелью из-за проблем с логистикой Олег Бендриков риелтор

Многие опасаются, что те же проблемы с логистикой приведут и к затягиванию строек, но, по словам Бендрикова, по крайней мере в Москве такой проблемы не ожидается.

«В регионах все очень зависит от застройщика, но информации о том, чтобы где-то шла сильная заморозка, нет. В Москве, к тому же, у многих есть свои заводы по производству тех же панелей, так что достраиваются и точечные, и массовые проекты. Но, в любом случае, прогнозировать что-то в текущей ситуации, когда обозримое будущее — это, максимум, один месяц, сложно», — заметил Бендриков.

Цены на пике

Риелтор добавил, что, несмотря на инфляцию внутри страны, на недвижимость рост цен не распространится, потому что в противном случае рынок снова остановится.

Сейчас мы постепенно возвращаемся к ситуации, которая была с конца пандемии. Цены и так на пике, если их вдруг начнут повышать, мы просто снова придем к тому, что сделок не будет Олег Бендриков риелтор

«Покупательская способность не выросла, особенно с учетом того, что многие мировые компании останавливают производство в России и люди остаются без работы. Банки, кстати, вообще начали намного жестче рассматривать заемщиков после пандемии, особенно тех, кто работает в рискованных группах, таких как туризм, ресторанный бизнес. Теперь эти группы расширились», — добавил риелтор.

В конце февраля на фоне первых антироссийских санкций и резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20 процентов годовых. В дальнейшем ЦБ понижал ее до 17 и до 14 процентов.

Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 10 июня.