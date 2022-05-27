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США отказались применять оружие для разблокирования Одессы

В Пентагоне заявили, что власти США не будут воевать ради разблокирования Одессы

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Власти США не собираются применять военные средства ради разблокирования Одессы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Президент [страны Джо Байден] ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к [воздушным войскам] над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», — пояснил он.

Виктория Кондратьева
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