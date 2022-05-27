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Известный российский невролог назвал признак смертельно опасного заболевания

Врач-невролог Бранд назвал тремор рук признаком развития смертельно опасного заболевания

Фото: João Jesus / Pexels

Появление тремора рук в некоторых случаях может свидетельствовать о развитии смертельного заболевания, заявил известный российский врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд. Другие признаки опасного недуга он назвал в интервью радио Sputnik в пятницу, 27 мая.

Специалист разъяснил, что важно разграничить виды тремора. По его словам, дрожь в руках на фоне тревожной ситуации, страха или длительной статической нагрузкой не требует лечения.

Причиной дрожания, или тремора, рук может быть нарушение функций того или иного отдела мозга, к примеру, мозжечка, указал Бранд.

Невролог отметил, что тремор может быть одним из симптомов болезни Паркинсона — хронического прогрессирующего заболевания центральной нервной системы. Бранд объяснил, что в этом случае дрожь возникает в покое и уменьшается на фоне приема препаратов против болезни Паркинсона.

Также дрожь в руках может свидетельствовать о проблемах с печенью. Невролог рекомендовал обратиться к специалисту, если у вас дрожали руки более двух-трех раз за короткий промежуток времени.

Ранее врач-эндокринолог Мария Свиридова рассказала, что перепады настроения могут быть симптомами гипертиреоза.

По данным медика, в большинстве случаев тиреотоксикоз вызван диффузно-токсическим зобом, аутоиммунным заболеванием, которое требует немедленного лечения.

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Анна Щербакова
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