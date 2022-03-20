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Перепады настроения назвали симптомом опасного заболевания

Врач-эндокринолог Мария Свиридова: перепады настроения могут быть симптомами гипертиреоза

Фото: Shutterstock

Перепады настроения, учащенное сердцебиение, тремор рук, потливость и потеря веса могут быть симптомами опасного заболевания гипертиреоза (тиреотоксикоза) — выработки избыточного количества тиреоидных гормонов щитовидной железой. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-эндокринолог Мария Свиридова.

Врач отметила, что для тиреотоксикоза типично, «если человек в любом возрасте вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему все время жарко, потеет, хотя раньше не был потливым; сердце стучит так, что, пациенты говорят, выпрыгивает из груди; начинают трястись руки, и, самое главное, меняется поведение». «Люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками», — объяснила она.

По словам Свиридовой, в большинстве случаев тиреотоксикоз вызван диффузно-токсическим зобом, аутоиммунным заболеванием, которое требует немедленного лечения.

Ранее в марте британские ученые из Института психиатрии, психологии и нейронаук установили связь между длительным нахождением дома и тяжелой депрессией.

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Евгений Шульгин
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