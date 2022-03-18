Ученые связали длительное нахождение дома с депрессией

Британские ученые установили связь между длительным нахождением дома и тяжелой депрессией

Британские ученые из Института психиатрии, психологии и нейронаук установили связь между длительным нахождением дома и тяжелой депрессией. Об этом сообщает Neuroscience News со ссылкой на JMIR mHealth and uHealth.

Специалисты наблюдали за 164 пациентами с большим депрессивным расстройством. С помощью данных о геолокации, которые исследователи получали со смартфонов добровольцев, выяснилось, сколько времени пациенты проводили дома.

По данным ученых, реже покидали дом люди более старшего возраста и с более выраженными симптомами. Отмечается, что связь между симптомами в будни была сильнее, чем в выходные.

Ранее американский психиатр Ума Найду назвала продукты питания, которые следует есть, чтобы поднять настроение, улучшить память и оказать положительное влияние на мозг. Эксперт посоветовала обратить внимание на специи. Все они, как правило, действуют в качестве антиоксидантов, а некоторые обладают и другими полезными свойствами. К примеру, куркума уменьшает тревожность, а шафрон помогает при борьбе с депрессией. Похожий эффект характерен и для темного шоколада.