Объяснен интерес Джонсона к созданию союза против России

Политолог Кортунов назвал антироссийский альянс попыткой Лондона вернусь себе влияние

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продвигает идею создания антироссийского военного союза, чтобы вернуть себе влияние, утраченное после выхода из Европейского союза (ЕС). Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Этим же продиктован интерес Джонсона к привлечению в новый союз Прибалтики и Польши — государств, на чьи позиции Великобритания оказывала существенное влияние, находясь в Евросоюзе. «Теперь, выйдя из ЕС, Великобритания в каком-то смысле утратила свои возможности влиять на позиции этих стран, потому что рамках НАТО на позиции этих стран влияние оказывает главным образом Соединенные Штаты», — объяснил Кортунов. Тем самым, новый альянс — попытка Лондона продемонстрировать свою способность не только проводить самостоятельную политику, но и лидировать в каких-то многосторонних альянсах.

Политолог также предложил не сравнивать возможный альянс с Европейским союзом. По его словам, он скорее напоминает европейский вариант трехстороннего союза AUKUS между Австралией, Великобританией и США. «Только если AUKUS направлен против Китая, то это предполагаемое объединение будет направлено против России», — отметил он. В то же время Кортунов не исключил, что идея нового альянса так и останется на бумаге и не будет реализована.

Ранее итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала статью, в которой говорилось, что Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. По ее информации, британский премьер подчеркнул, что альянс должен стать альтернативой ЕС и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя и Германии относительно действий России.