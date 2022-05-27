Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Объяснен интерес Джонсона к созданию союза против России

Политолог Кортунов назвал антироссийский альянс попыткой Лондона вернусь себе влияние
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продвигает идею создания антироссийского военного союза, чтобы вернуть себе влияние, утраченное после выхода из Европейского союза (ЕС). Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Этим же продиктован интерес Джонсона к привлечению в новый союз Прибалтики и Польши — государств, на чьи позиции Великобритания оказывала существенное влияние, находясь в Евросоюзе. «Теперь, выйдя из ЕС, Великобритания в каком-то смысле утратила свои возможности влиять на позиции этих стран, потому что рамках НАТО на позиции этих стран влияние оказывает главным образом Соединенные Штаты», — объяснил Кортунов. Тем самым, новый альянс — попытка Лондона продемонстрировать свою способность не только проводить самостоятельную политику, но и лидировать в каких-то многосторонних альянсах.

Политолог также предложил не сравнивать возможный альянс с Европейским союзом. По его словам, он скорее напоминает европейский вариант трехстороннего союза AUKUS между Австралией, Великобританией и США. «Только если AUKUS направлен против Китая, то это предполагаемое объединение будет направлено против России», — отметил он. В то же время Кортунов не исключил, что идея нового альянса так и останется на бумаге и не будет реализована.

Ранее итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала статью, в которой говорилось, что Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. По ее информации, британский премьер подчеркнул, что альянс должен стать альтернативой ЕС и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя и Германии относительно действий России.

Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
Врач предупредил об опасности для глаз сна в контактных линзах
Гузеева вернулась в Россию
Объяснен интерес Джонсона к созданию союза против России
В США изучат возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве
Назван самый важный критерий хорошего резюме
Производитель косметики Wella ушел из России
Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation
Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.