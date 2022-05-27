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Российские звезды возмутились отсутствием улучшающих внешность масок в соцсетях

Бородина и другие звезды пожаловались на отсутствие улучшающих внешность масок в соцсетях

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские знаменитости возмутились отсутствием улучшающих внешность масок в социальных сетях. Своим мнением они поделились на страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что многие пользователи сети из России пожаловались на сбои в работе упомянутого приложения. По словам юзеров,
при нажатии на иконку с фильтром, система сообщает, что выбранный эффект недоступен. При этом руководство компании не давало официальных комментариев по поводу отключения упомянутых функций на платформе.

Популярные блогеры, модели, инфлюэнсеры и другие звезды также не оценили нововведения в работе соцсети, о чем принялись высказываться в своих аккаунтах. «Ну все, ребят. Я всех поздравляю — фильтров больше нет. Это просто кошмар (...) Красоте конец», — заявила телеведущая Ксения Бородина, сопроводив свою речь видео без обработки.

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В то же время бывшая жена рэпера Гуфа Ай Айза-Лилуна пожаловалась на пропажу искажающих черты лица фильтров с помощью маски с лицом обезьяны. «Что ни день, то прекрасная новость в кавычках. Фильтры не работают. Верните, пожалуйста, фильтры. Смотрите, как я без них выгляжу. Ужас какой», — пошутила она.

Актриса Анфиса Чехова, в свою очередь, в ответ на ограничения соцсети опубликовала серию роликов без макияжа. «Меня назначили амбассадором фейс-позитива в России. Теперь всем буду рассказывать, что надо сниматься без масок, надо быть натуральными в сторис», — высказалась телезвезда.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на Telegram за искажение лица. Певица рассказала, что социальная сеть специально подрывает самооценку людей. По словам артистки, качество роликов, снятых ею с отсутствием фильтров в Telegram-канале, заметно отличается от аналогичных сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Майя Пономаренко
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