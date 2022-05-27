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Российский подросток едва не задушил пятиклассника перед камерой домофона

В Новосибирске 14-летний подросток едва не задушил пятиклассника

В Новосибирске 14-летний подросток едва не задушил пятиклассника во время уличной разборки на улице Тюленина. Произошедшее сняла камера домофона. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи можно увидеть, как мальчики играют во дворе жилого дома. В какой-то подросток заходит со спины к школьнику помладше и зажимает ему горло. Через несколько секунд маленький россиянин падает на тротуар без сознания.

Позже выяснилось, что в результате конфликта у мальчика откололось несколько зубов, одного он полностью лишился. Мать пострадавшего пятиклассника обратилась в полицию, пишет портал Om1.ru.

Новосибирские полицейские уже начали разыскивать агрессивного подростка.

Ранее в Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой жестоко избили сверстника. На опубликованных в сети кадрах видно, как подросток с окровавленным лицом лежит на земле и корчится от боли. Ему выкручивает руку другой мальчик. За происходящим со смехом наблюдают еще несколько школьников.

Анна Щербакова
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