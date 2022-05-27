Описан возможный сценарий применения Россией ядерного оружия против США

Алексей Леонков: РФ может применить ядерное оружие, если Киев использует РСЗО против нее

Россия может пойти на применение ядерного оружия против США в случае, если поставленные Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) будут использованы для обстрела российских территорий. Такой сценарий описал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, применение американских РСЗО по городам-миллионникам в приграничных с Украиной регионах РФ может повлечь многочисленные жертвы и будет расценено как «существенный ущерб неядерным оружием массового поражения». «В этом случае Россия будет руководствоваться "Основами политики в области ядерного вооружения", то есть нанесет удар по центру принятия решения — США», — отметил аналитик.

Он пояснил, что при таком сценарии Вашингтон будет соучастником нападения на российскую территорию, и ему будет объявлена война «со всеми вытекающими». «А с Украиной и так разберемся, только СВО перейдет в иной формат», — добавил Леонков.

Ранее стало известно, что США решили на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти продвинутые системы залпового огня. Прежде Вашингтон не решался на подобный шаг из опасений, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».