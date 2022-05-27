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В Германии обокрали бывшего канцлера ФРГ Шредера

У экс-канцлера ФРГ Шредера украли картину и две гравюры

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Германии обокрали бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщает журнал Stern.

Неизвестные украли из коридора перед кабинетом политика в его бюро китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера. Произведения искусства висели в общедоступном месте 16 лет. В качестве меры предосторожности было принято решение снять со стен другие работы, теперь они хранятся в кабинете Шредера.

Как подтвердили в полиции бундестага Германии, Шредер уже подал жалобу. Ведется расследование.

По информации издания, кража не первый инцидент вокруг бюро. Так, сотрудники жалуются, что в офисы без предупреждения заходят репортеры и начинают вести видеосъемку. Помимо этого, пишет газета, кто-то надкусывал хранящуюся на общей кухне еду.

16 мая бюджетный комитет бундестага лишил Шредера части финансовых привилегий. Комитет решил остановить государственное финансирование бюро экс-канцлера и выплату зарплат его сотрудникам. Однако Шредеру сохранили пенсию и право на личную охрану.

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Виктория Кондратьева
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