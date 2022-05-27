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В российском городе годовалые двойняшки умерли от отравления неизвестным ядом

В Николаевске-на-Амуре два годовалых брата насмерть отравились неизвестным ядом

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Николаевске-на-Амуре годовалые двойняшки умерли в больнице от отравления неизвестным ядом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Детей доставили в больницу вечером 26 мая. Врачи поставили диагноз — отравление ядом, однако конкретное вещество выявить не удалось. Через несколько часов братья умерли. Их мать рассказала, что кормила сыновей бананами и детским соком. Из вещей новыми были только купленные недавно комбинезоны, на которых, как подозревает женщина, и могла находиться отрава.

Сотрудники полиции изъяли все продукты, постельное белье и вещи, которые находились в квартире, и направили их на экспертизу.

Ранее в Омске россиянка ушла из дома, оставив годовалого и трехлетнего мальчиков одних без присмотра. Дети начали играться с зажигалкой, устроили пожар и насмерть отравились угарным газом.

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Никита Абрамов
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