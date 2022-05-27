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В Китае рассказали о критически важном перепутье в отношениях с США

В посольстве Китая в США заявили о критически важном перепутье в отношениях двух стран

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, комментируя ТАСС выступление госсекретаря Энтони Блинкена, касающееся нынешней американской политики в отношении Китая, отметил, что отношения между двумя странами в настоящее время находятся на критически важном перепутье. Он заверил, что Пекин рассчитывает развивать сотрудничество с Вашингтоном.

«Мы надеемся, что американская сторона будет сотрудничать с Китаем для добросовестного выполнения общих договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, с целью поддержания более тесных контактов, преодоления разногласий и сосредоточения внимания на сотрудничестве, чтобы как можно скорее вернуть двусторонние отношения на путь здорового и стабильного развития», — рассказал дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином и не хотел бы развязывать холодную войну. Он также опроверг желание отстраниться от Китая в решении международных проблем.

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Марина Совина
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