Фетисов отреагировал на возможный перевод сборной России в первый дивизион

Вячеслав Фетисов заявил, что необходимо избежать перевода сборной России в первый дивизион

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на возможный перевод сборной России в первый дивизион чемпионата мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Что тут обсуждать? Послать их надо подальше, и все», — так прокомментировал Фетисов инициативу, озвученную на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF). Он подчеркнул, что такого развития событий необходимо избежать. Выступление в первом дивизионе Фетисов посчитал унижением для российских хоккеистов.

Для выступления сборных России и Белоруссии в первом дивизионе предлагалось изменить формат турнира и увеличить количество участников. Данный вариант рассматривался в случае возможной отмены отстранения национальных команд от участия в турнирах под эгидой IIHF.

28 февраля Международная федерация хоккея отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Российские хоккеисты лишились возможности выступить на ЧМ-2022.