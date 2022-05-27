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Спорт

Фетисов отреагировал на возможный перевод сборной России в первый дивизион

Вячеслав Фетисов заявил, что необходимо избежать перевода сборной России в первый дивизион

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на возможный перевод сборной России в первый дивизион чемпионата мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Что тут обсуждать? Послать их надо подальше, и все», — так прокомментировал Фетисов инициативу, озвученную на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF). Он подчеркнул, что такого развития событий необходимо избежать. Выступление в первом дивизионе Фетисов посчитал унижением для российских хоккеистов.

Для выступления сборных России и Белоруссии в первом дивизионе предлагалось изменить формат турнира и увеличить количество участников. Данный вариант рассматривался в случае возможной отмены отстранения национальных команд от участия в турнирах под эгидой IIHF.

28 февраля Международная федерация хоккея отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Российские хоккеисты лишились возможности выступить на ЧМ-2022.

Николай Костюков
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