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Назначен новый премьер Приднестровья

Новым премьер-министром Приднестровья стал Александр Розенберг

Фото: пресс-служба Верховного Совета Приднестровья

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) назначили нового премьер-министра. Им стал бывший министр сельского хозяйства и природных ресурсов Александр Розенберг, сообщает портал «Новости Приднестровья».

Верховный Совет утвердил кандидатуру Розенберга, которую ранее предложил президент ПМР Вадим Красносельский. Он отправил правительство непризнанной республики в отставку 26 мая.

Ранее Красносельский заявил, что международное признание ПМР должно пройти демократически, без войны и потери жизней граждан.

«Приднестровье должно быть и будет признано, но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру — без военных действий и потерь», — заявил он.

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Алевтина Запольская
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