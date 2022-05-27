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Путин позволил компаниям расплачиваться с иностранными партнерами в рублях

Президент Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить зарубежным партнерам в рублях

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он позволяет органам власти и резидентам страны расплачиваться с партнерами из «недружественных» стран в рублях.

На специальный рублевый счет типа «О» можно будет перечислять вознаграждение и иные платежи, связанные с исключительными правами. Счет должен быть открыт должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначен для проведения расчетов по обязательствам. Если партнер откажется принимать платеж, внесенный на специальный счет, российская компания вправе не осуществлять платеж до момента получения письменного согласия и не считаться при этом нарушителем обязательств.

Под действия документа попадают зарубежные правообладатели, связанные с недружественными России странами, а также компании, публично поддержавшие введение против России санкций или «совершившие публичные действия по дискредитации Вооруженных сил России». Кроме того, рублями теперь можно расплачиваться с предприятиями, которые запретили или ограничили использование результатов своей интеллектуальной деятельности в России после начала спецоперации, приостановили или существенно ограничили производство или поставки в стране товаров и оказание услуг.

В начале марта власти предприняли аналогичную меру в отношении иностранных кредиторов, попавших в список недружественных государств. Путин подписал указ, согласно которому российские компании теперь могут исполнять перед ними обязательства в рублях.

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Софья Ермакова
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