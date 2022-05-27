Украинский генерал заявил о преимуществе России в Донбассе

Генерал ВСУ Громов заявил о преимуществе ВС России и сил ДНР в боях в Донбассе

Российские военные совместно с подразделениями ДНР и ЛНР имеют превосходство в Донбассе. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на заявление генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Громова.

«У российских подразделений имеется преимущество, но мы делаем все необходимое, что в наших силах», — цитирует издание Громова.

Издание отмечает, что взятие Красного Лимана облегчит российским силам задачу по изоляции ключевого города Северодонецка.

Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских войск установили полный контроль над городом Красный Лиман в Краматорском районе.